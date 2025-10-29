Nazi-Propaganda in Jessen: Stephanie Kammer deckt NS-Vergangenheit im Elbe-Elster-Kreis auf und beschreibt in ihrem Buch „Braune Schatten über dem Elsterland“ NS-Ideologie im Alltag.

„Braune Schatten über dem Elsterland“: Wie tief der Nationalsozialismus auch in Jessen verwurzelt war

Stephanie Kammer hat das Buch „Braune Schatten über dem Elsterland“ geschrieben, in dem sie sich auf der Grundlage von Filmen, die auch in Jessen gedreht wurden, eingehend mit der Propaganda der Nazionalsozialisten befasst.

Jessen/Mz. - Es sei eine Mischung aus Erschrecken und tiefer Berührtheit. So beschreibt Stephanie Kammer aus Herzberg Reaktionen in Veranstaltungen, in denen sie ihr Buch „Braune Schatten über dem Elsterland“ vorstellt. Die Ideologie der Nationalsozialisten hat nach der Machtergreifung Hitlers im Elsterland offensichtlich rasch Einzug in den Alltag gehalten. Drei Propagandafilme der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) lassen diesen Schluss zu, gedreht in Jessen, in Herzberg und in Falkenberg.