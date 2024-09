Schlossplatz, Ortsrand oder Stadtzentrum - wo Caravans am besten aufgehoben wären, darüber hat der Bauausschuss nachgedacht. Fakt ist: Die Stadt braucht dringend mehr Übernachtungsmöglichkeiten. Wohnmobile könnten die Lage entspannen.

Mit dem Wohnmobil in den Harz

Urlaub machen mit dem Wohnmobil - in Ballenstedt ist das noch nicht möglich.

Ballenstedt/MZ. - Urlaub mit dem Wohnmobil wird immer beliebter: Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres wurden deutschlandweit 45.344 Wohnmobile zugelassen, das waren 9,3 Prozent mehr als im Jahr 2023, listet die European Caravan Federation in ihrer aktuellen Statistik auf. Diesen Trend sollte die Stadt Ballenstedt für sich nutzen, findet die Fraktion Gemeinschaft Ballenstedter Land/Freie Wähler (GBL/FW) im Stadtrat. Mit ihrem Antrag zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen hat sich am Dienstag der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen beschäftigt.