Bald 50 Euro Strafe in Quedlinburg für Nichtbeseitigen von Hundekot?

Stadtrat berät in dieser Woche Änderungen in der Satzung, dabei geht es auch um Zigaretten an Haltestellen und die Größe von Feuerschalen.

Quedlinburg/MZ - Stimmt der Stadtrat Quedlinburg in seiner Sitzung am Donnerstag zu, bekommt die Welterbestadt eine neue Gefahrenabwehrverordnung. Damit sollen nicht nur die Liste der Straßen, in denen Hunde an der Leine zu führen sind, durch Kartenmaterial ersetzt sowie neue Regelungen zu ruhestörendem Lärm und zu Verunreinigungen aufgenommen werden.