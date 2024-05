Deutschlands schönstes Stellwerk ist nahe dem Thalenser Bahnhof im Harz zu finden. Was das Besondere an der historischen Anlage ist.

Thale/MZ. - Die Jahreszahl 1897 ist in Stein gemeißelt und am schicken Gebäude zu finden. In ihm wird per Hebel und Schalter die zuverlässige Mechanik von 1902 bedient. Das Stellwerk Thale B2 stammt noch aus der Kaiserzeit, ist Mitteldeutschlands ältestes Stellwerk und nun zum „schönsten Stellwerk Deutschlands“ 2024 gewählt worden. Es hat einen internen DB-Infrago-Wettbewerb gewonnen.