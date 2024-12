Q-Cup in Quedlinburg_ Die Badminton-Spieler kämpften um Pokale wie diesen.

Quedlinburg/MZ. - Die Bälle, die am Sonntag, 1. Dezember, in der Bodelandhalle in Quedlinburg hin- und herfliegen, sind federleicht: Zum vierten Mal hat die Abteilung Badminton der TSG GutsMuths Quedlinburg zum Q-Cup eingeladen.