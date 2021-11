Quedlinburg/MZ - Den Pkw VW up, der nach einem Einbruchsdiebstahl zwischen dem 8.und 9. November in der Johannishöfer Trift entwendet wurde, fanden die Beamten in den Abendstunden unverschlossen in einer Parklücke in der Langenbergstraße. Das Fahrzeug wurde nach kriminaltechnischer Untersuchung abgeschleppt.