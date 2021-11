Diebe stehlen VW up einer Ergotherapie in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - In der Zeit vom 8. bis 9. November drangen bislang Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer medizinischen Therapiepraxis in der Johannishöfer Trift ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie durchwühlten sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendeten einen blauen Pkw VW up. An dem Fahrzeug, an dem bunte Aufkleber mit der Aufschrift „ERGOTHERAPIE“ angebracht waren, haben sich zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen KYF-IB 80 befunden.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruchsdiebstahl bzw. zum Verbleib des Fahrzeuges erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.