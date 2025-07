Seit Tagen kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen die Brände in den Wäldern von Thüringen und Sachsen. In der Gohrischheide hat der Wind nach Brandenburg gedreht - mit Auswirkungen bis nach Berlin.

Zeithain/Saalfeld/Berlin - Der Wind hat gedreht: Wegen des Waldbrandes in der Gohrischheide in Sachsen ist in weiten Teilen Brandenburgs vor Brandgeruch gewarnt worden. Der Wind habe in Richtung Brandenburg gedreht und wehe nun aus südlicher Richtung, hieß es von der Einsatzleitung. Das Landratsamt in Meißen hatte die Lage zwar zuletzt als weitgehend stabil eingeschätzt. Dennoch waren am Mittag rund 650 Kräfte an den Löscharbeiten beteiligt.

Nachdem der Wind gedreht hatte, war der Brand an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg sogar im Süden Berlins zu riechen. Die Feuerwehren hätten entsprechende Hinweise über die Warnapps Nina und Mowas herausgegeben. Noch kritischer könnte die Lage am Nachmittag werden, wenn der Wind aus südlicher Richtung zunehme und die Temperaturen steigen, sagte der Einsatzleiter der Verbandsgemeinde Liebenwerda, Martin Neumann.

Die Gohrischheide liegt an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg. Nach Angaben des Landratsamtes in Meißen sind die Einsatzkräfte in Brandenburg darauf vorbereitet, dass das Feuer auch auf ihrem Gebiet wieder aufflammen könnte. Nach dem Ausbruch am Dienstag hatte sich der Waldbrand zeitweilig auch über die Landesgrenze ausgeweitet.

Zusätzliche Löschhubschrauber aus Bayern erwartet

Auf der Saalfelder Höhe in Thüringen konnten die Einsatzkräfte über Nacht eine Ausbreitung verhindern. „Wir haben die Lage gehalten, wie sie gestern war“, berichtete der Sprecher des Landratsamtes, Peter Lahann. Tagsüber solle jetzt verstärkt gelöscht werden. Aktuell seien rund 600 Helfer im Einsatz. Zusätzlich zu Hubschraubern der Landes- und Bundespolizei sollte noch ein vierter Hubschrauber kommen. Am Vormittag waren drei Helikopter des Freistaats Thüringen, der Bundespolizei und aus Bayern in der Luft, sagte Lahann. Ein viertes Fluggerät aus Bayern sei für den Nachmittag angekündigt.

Ministerpräsident dankt Einsatzkräften

Unterdessen reiste Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in das Brandgebiet. In der Einsatzzentrale dankte er den Helfern für ihre Leistung in den vergangenen Tagen. „Das ist ein großes Teamspiel.“ Das Feuer war am Mittwoch nahe des Saalfelder Ortsteils Gösselsdorf aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte sich schließlich auf eine Fläche von mindestens 250 Hektar ausgebreitet. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen.