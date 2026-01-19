Daniel Hillmann, der aus Siptenfelde, stammt, ging als Leiharbeiter in die Niederlande. Und blieb. In Den Haag stürzte er sich in das Abenteuer Selbstständigkeit und gründete eine Familie.

Auswanderer aus Siptenfelde: „Wenn man Harzer ist, dann bleibt man das im Herzen“

Aus dem Harz in die Niederlande

Im Harz ist Daniel Hillmann gewandert, in Den Haag surft er.

Siptenfelde/Den Haag/MZ. - Daniel Hillmann schickt am Telefon eines voraus: Es sei möglich, dass ihm mal ein deutsches Wort nicht sofort einfalle. Passiert dann zwar nicht. Aber bei genauem Hinhören könnte man darauf kommen, dass er seit über 20 Jahren in den Niederlanden zu Hause ist.