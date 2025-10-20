Arbeiten im Harz Ausbildung statt Abschiebung? Quedlinburger unterstützen jungen Kurden
Ein aus der Türkei geflüchteter Kurde kämpft in Magdeburg um eine Duldung für eine Ausbildung in Quedlinburg – trotz drohender Abschiebung hält er an seinem Traum fest, Verkäufer zu werden. Unterstützt von lokalen Helfern und einem Supermarktleiter hoffen alle auf ein positives Signal.
Quedlinburg/Magdeburg/MZ. - Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch wenn Ahmet Polat in ein paar Wochen die Abschiebung droht, hält der 20-Jährige an seinem Traum fest: Er möchte bleiben und in Quedlinburg eine Ausbildung in einem Supermarkt beginnen. Der junge Türke war 2022 nach Deutschland geflüchtet, er gehört der kurdischen Minderheit in der Türkei an.