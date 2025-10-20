Ein aus der Türkei geflüchteter Kurde kämpft in Magdeburg um eine Duldung für eine Ausbildung in Quedlinburg – trotz drohender Abschiebung hält er an seinem Traum fest, Verkäufer zu werden. Unterstützt von lokalen Helfern und einem Supermarktleiter hoffen alle auf ein positives Signal.

Der junge Kurde Ahmet Polat hat Angst vor seiner Abschiebung. Er möchte bleiben und in Quedlinburg eine Ausbildung beginnen.

Quedlinburg/Magdeburg/MZ. - Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch wenn Ahmet Polat in ein paar Wochen die Abschiebung droht, hält der 20-Jährige an seinem Traum fest: Er möchte bleiben und in Quedlinburg eine Ausbildung in einem Supermarkt beginnen. Der junge Türke war 2022 nach Deutschland geflüchtet, er gehört der kurdischen Minderheit in der Türkei an.