Seit 25 Jahren wird die Entschlammung des Burgteichs unterhalb der Konradsburg in Ermsleben geplant, jetzt kann es losgehen. Geplant sind auch die Ufergestaltung und der Erhalt eines Biotops für Molche und Muscheln.

Der Burgteich in Ermsleben soll auch Lebensraum für den farbenprächtigen Bergmolch sein.

Ermsleben/MZ. - Der Burgteich unterhalb der Konradsburg in Ermsleben braucht Hilfe. Seit Jahrzehnten wurde über die Sanierung des Gewässers diskutiert, immer wieder nach neuen Fördermöglichkeiten für das teure Vorhaben gesucht. Jetzt hat es geklappt, die Stadt warte auf den Bewilligungsbescheid, sagt Ermslebens Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank. „Dann kann dieses Projekt in diesem Jahr auf jeden Fall starten und endlich nach 25 Jahren saniert werden.“