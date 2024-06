Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schielo/MZ. - Die Pläne für die alte Schule in Schielo schreiten voran. Die um das Gebäude agierende Genossenschaft Harz.Coop eG will es zusammen mit dem Verein Soziokulturelles Zentrum Athina Harzgerode, der sich in den unteren Räumen einrichten will, langfristig zu einem Kulturort machen: zur Kulturschule Karl Blossfeldt. „So möchten wir gleichzeitig an den berühmten Sohn des Ortes erinnern und seine Kunst als Inspirationsquelle für die heutige Generation wachrufen“, sagt die Athina-Vorsitzende Solveig Feldmeier. Blossfeld (1865-1932) wurde durch seine Pflanzenfotografien weltbekannt; er ist in Schielo aufgewachsen.