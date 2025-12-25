Märchenstunden am Kachelofen, Bücherfrühling und Johannisfest – der Kulturverein Gernrode bringt Tradition und neue Ideen zusammen. Mit der Buchbesprechung „Die Kirschenkönigin“ wird an einen Teil Gernröder Geschichte erinnert.

In der Alten Elementarschule Gernrode gibt es auch 2026 wieder Ausstellungen, Vorträge und Feste.

Gernrode/MZ. - In der Zeit vor Weihnachten werden beim Gernröder Kulturverein Andreas Popperodt Marmeladen gekocht und Kekse gebacken, mindestens 60 Kilogramm Kartoffeln für selbstgebackene Kartoffelpuffer geschält und Bratäpfel aus dem Ofen geholt. Der Dezember ist in der Alten Elementarschule die Zeit der Märchenstunden am Kachelofen und des Advents im Stiftshof. Jetzt ist Ruhe eingekehrt, die Schule geschlossen - Zeit zum Luftholen für ein neues Jahr, das der Verein mit einem bunten Mix verschiedenster Veranstaltungen bereichern will.