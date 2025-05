Mitglieder des Montanvereins Ostharz treffen sich zum Arbeitseinsatz in der Grube Glasebach bei Straßberg. Warum das nötig ist und auf welches Ereignis sie jetzt schon hinarbeiten.

Altbergbau im Harz: Führungen unter Tage fallen am Wochenende aus

Nur für die Mitglieder des Montanvereins Ostharz geht es am Wochenende unter Tage. Sie haben zu tun.

Strassberg/MZ. - Besucher des Bergwerksmuseums Grube Glasebach bei Straßberg müssen am kommenden Wochenende mit Einschränkungen rechnen. Sowohl am Samstag, 17. Mai, als auch am Sonntag, 18. Mai, finden keine Führungen unter Tage statt. Stattdessen haben dort wieder die Mitglieder des Montanvereins Ostharz zu tun.