Bergbau im Harz Tradition bewahren, Spannendes anbieten: Montanverein will alten Stollen bei Straßberg retten

Für den Montanverein Ostharz gibt es kein „dann war's das“: Er will die Erinnerung an die Straßberger Bergbautradition wachhalten – wie er das machen will, und welche Rolle der Glasebacher Stollen dabei spielt.