Kosten der Unterkunft Landkreis Harz kürzt den Mietzuschuss - YouTuber setzt sich für Betroffene ein

Im April ist im Landkreis Harz eine neue Richtlinie in Kraft getreten. Mit ihr wurden die maximalen Zuschüsse für Unterkunftskosten gesenkt. Ein YouTuber aus dem Harz stellt die Gültigkeit in Frage, führt zahlreiche Kritikpunkte an, fordert eine Überarbeitung. Auch Sozialklage wurde bereits eingereicht.