In Halle scheint es ein steigendes Interesse am Geschäft mit dem Edelmetall zu geben. Das betrifft sowohl den Verkauf als auch den Neukauf. Wie Banken und ein Juwelier sich das erklären.

Im Juweliergeschäft von Dirk Beyse am Markt in Halle können Kunden auch Gold kaufen.

Halle (Saale)/MZ - Fragt man den Juwelier Dirk Beyse, welcher Schmuck bei den Hallensern gerade besonders beliebt ist, erklärt er, dass höherwertiger Schmuck in seinem Geschäft am Markt in Halle inzwischen besser laufe. Früher sei mehr 333er Gold gekauft worden, mittlerweile aber würde vermehrt 585er Gold ausgewählt.