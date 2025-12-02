Veranstaltungstipps im Harz Adventskonzerte in Ditfurt: Musik und Besinnlichkeit in der St.-Bonifatius-Kirche

Jedes Adventswochenende verwandelt sich die Ditfurter Kirche in einen Ort voller Klang und Wärme. Von irischen Folk-Klängen über stimmungsvolle Weihnachtslieder bis hin zu einem Benefizkonzert für den guten Zweck – hier ist für jeden etwas dabei.