Veranstaltungstipps im Harz Adventskonzerte in Ditfurt: Musik und Besinnlichkeit in der St.-Bonifatius-Kirche
Jedes Adventswochenende verwandelt sich die Ditfurter Kirche in einen Ort voller Klang und Wärme. Von irischen Folk-Klängen über stimmungsvolle Weihnachtslieder bis hin zu einem Benefizkonzert für den guten Zweck – hier ist für jeden etwas dabei.
Ditfurt/MZ/son. - An jedem Adventswochenende im Dezember gibt es in der beheizten Kirche St. Bonifatius in Ditfurt ein Konzert zu erleben, damit werde die Zeit bis zum Fest abgerundet, sagt Hans-Jürgen Gröpke vom Gemeindekirchenrat.