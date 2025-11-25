Nach Jahren der Pause öffnet der historische Hof in der Hohen Straße 37 beim „Advent in den Höfen“ in Quedlinburg wieder seine Tore – und das mit einem ganz besonderen Konzept: Besucher erwartet ein „Rotarischer Hofzauber“.

„Advent in den Höfen“ in Quedlinburg: Traditioneller Hof ist 2025 wieder neu dabei

Nach Jahren der Pause ist beim „Advent in den Höfen“ ein traditioneller Hof wieder neu dabei; Besucher erwartet ein „Rotarischer Hofzauber“ unter anderem mit Bläsermusik.

Quedlinburg/MZ. - Über viele Jahre war er beim „Advent in den Höfen“ in Quedlinburg dabei: der Hof in der Hohen Straße 37, der durch die Evangelische Stiftung Neinstedt betrieben wurde. Zuletzt pausierend, erfolgt nun eine „Wiederbelebung“.