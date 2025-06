Langjähriger Pfarrer geht in Ruhestand Abschied von Domschatz, Quedlinburg und Westerhausen: „Es war eine tolle Stelle“

Seit 2013 in der Kirchengemeinde Quedlinburg arbeitend, geht Pfarrer Christoph Carstens jetzt in den Ruhestand. Was die Zeit in Quedlinburg und Westerhausen für ihn besonders gemacht hat, und warum sein Abschied jetzt ein Ankommen für immer sein soll.