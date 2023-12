Am 30. Dezember wird Andreas Kirschner zum letzten Mal das „Word-Haus" in Quedlinburg öffnen und Gäste bewirten; zum Jahresende zieht er sich aus dem Restaurant, in dem er mehr als 30 Jahre gearbeitet hat, zurück.

Quedlinburg/MZ. - Andreas Kirschner wird am heutigen Sonnabend (30. Dezember), wie an ungezählten Tagen zuvor, wieder im „Word-Haus“ sein, in seinem Restaurant am Tresen stehen, im Service arbeiten, in der Küche sein. „Alles ganz normal, da gibt es keine Besonderheiten“, sagt er. Nicht ganz: Denn Wehmut, räumt er ein, wird dann doch dabei sein.