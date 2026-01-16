Der Ökogarten Quedlinburg lädt Kinder und Jugendliche zu einer Ferienwoche voller Naturerlebnisse ein. Wer Lust auf echte Winterentdeckungen hat, findet hier sein Highlight. Zum Ferienabschluss gibt es wieder ein beliebtes Fest.

Beim beliebten Fest im Ökogarten Quedlinburg kann auch wieder Stockbrot am offenen Feuer gebacken werden.

Quedlinburg/MZ/pek. - Von der Beobachtung der Vogelwelt im Winter über eine Schatzsuche bis zur Korkwerkstatt reichen Veranstaltungen, die der Ökogarten Quedlinburg für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren in den Winterferien anbietet. Zu deren Abschluss wird wieder zu einem beliebten Fest eingeladen.