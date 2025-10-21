Besonderes Ehrenamt Abberufung: Nächster Amtswechsel bei Feuerwehren in der Stadt Quedlinburg
In der Spitze der Feuerwehren der Stadt Quedlinburg kommt es erneut zu einem Wechsel: Der Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Quedlinburg hat um seine Abberufung gebeten. Ein Nachfolger steht bereits fest.
21.10.2025, 15:30
Quedlinburg/MZ. - Bei den freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Quedlinburg gibt es erneut eine personelle Veränderung: Der bisherige Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Quedlinburg hat um seine Abberufung gebeten.