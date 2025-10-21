Besonderes Ehrenamt Abberufung: Nächster Amtswechsel bei Feuerwehren in der Stadt Quedlinburg

In der Spitze der Feuerwehren der Stadt Quedlinburg kommt es erneut zu einem Wechsel: Der Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Quedlinburg hat um seine Abberufung gebeten. Ein Nachfolger steht bereits fest.