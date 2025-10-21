Bad Lauchstädts Brunnenfest sorgte 2025 für gemischte Reaktionen. Für Kritik sorgte vor allem der Austragungsort auf dem Brunnenversand. Der Stadtrat diskutierte nun Lehren für das nächste Jahr. Dort könnte es unter anderem eine neue Attraktion geben

Das Lauchstädter Brunnenfest fand 2025 erstmals auf dem Gelände des Brunnenversands statt. Das kam nicht bei allen Gästen gut an.

Bad Lauchstädt/MZ. - „Es haben zwei Brunnenfeste stattgefunden, und wir haben es bis heute nicht geschafft, dass es als ein Brunnenfest wahrgenommen wird“, brachte Stadtrat Günter Teichmann seine Kritik am Bad Lauchstädter Großereignis auf den Punkt. Das Brunnenfest 2025 hatte währenddessen und im Nachgang vor allem in sozialen Netzwerken für Unmut gesorgt. Ein Teil der Besucher störte sich vor allem daran, dass die Hauptbühne und damit das Zentrum des Festes nicht mehr im Kurpark, sondern auf dem Innenhof des Brunnenversandes stand, der damals im August Baustelle war. Um die Kritik und die Lehren für die Ausgabe 2026 ging es nun im Kulturausschuss.