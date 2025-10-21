Kleinkühnau diskutiert, wie es nach der Stilllegung des alten Friedhofs mit der dortigen Fläche weiter geht. Gegen einen Mehrgenerationenpark laufen vor allem ältere Bewohner Sturm.

Mehrgenerationenpark auf dem alten Friedhof? Pläne spalten die Einwohner von Kleinkühnau

Was soll aus dem alten Friedhof in Kleinkühnau werden?

Kleinkühnau/MZ. - Die Bekanntgabe des Ortschaftsrats Kleinkühnau im April dieses Jahres, dass auf dem kommunalen Friedhof im Ort bis auf eine Ausnahme alle Nutzungszeiten bis Ende des Jahres auslaufen und damit über eine Nachnutzung der Fläche nachgedacht werden kann, elektrisiert die Bewohner des Vorortes auf zweierlei Weise.