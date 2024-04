Für Hobbygärtner gibt es in diesem Jahr eine ganz neue Tomatensorte: Christoph Kleinhanns aus Gernrode hat „Gabi“ gezüchtet. Was sie auszeichnet und wo sie erhältlich ist.

Pflanzen der ganz neuen Sorte „Gabi“, die Christoph Kleinhanns (rechts) gezüchtet hat, kommen jetzt bei der Gärtnerei Fehse in den Verkauf. Ihre Früchte sind in etwa so groß wie die, die Lars Fehse zeigt.

Gernrode/Hedersleben/MZ. - Noch sind sie erst wenige Zentimeter hoch, stehen mit Hunderten anderen Pflanzen im abdeckbaren Außenbereich. Wenn in der zweiten Maiwoche der Verkauf von Tomatenpflanzen für den Freilandanbau in der Gärtnerei Fehse in Hedersleben beginnt, werden auch die der Sorte „Gabi“ dabei sein. Eine Premiere, denn die Tomate ist ganz neu, im Vorjahr durch die Fehses „testangebaut“ worden. In diesem Jahr kommt sie erstmals in den Handel.