Die Stadt Ballenstedt will ihre hohen Energie- und Heizkosten senken und hat ein kommunales Energiemanagement eingeführt. Schloss, Rathaus und die Turnhalle in Rieder stehen ganz oben auf der Sanierungsliste.

Das Schloss ist der größte Energieverbraucher der Stadt Ballenstedt. Jetzt soll es eine neue Heizung bekommen, um Kosten zu sparen.

Ballenstedt/MZ. - Wie heizt man ein Schloss? Auf jeden Fall ist es eine teure Angelegenheit: Rund 57.000 Euro zahlt die Stadt Ballenstedt hier jährlich an Heizkosten. Das soll sich ändern. Das Schloss gehört neben dem Rathaus in Ballenstedt und der Turnhalle in Rieder zu den kommunalen Gebäuden, deren energetische Sanierung ganz oben auf der Liste steht.