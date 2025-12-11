Eil
Energiewende in Ballenstedt 57.000 Euro Heizkosten fürs Schloss - Stadt Ballenstedt investiert jetzt in die Sanierung
Die Stadt Ballenstedt will ihre hohen Energie- und Heizkosten senken und hat ein kommunales Energiemanagement eingeführt. Schloss, Rathaus und die Turnhalle in Rieder stehen ganz oben auf der Sanierungsliste.
11.12.2025, 18:00
Ballenstedt/MZ. - Wie heizt man ein Schloss? Auf jeden Fall ist es eine teure Angelegenheit: Rund 57.000 Euro zahlt die Stadt Ballenstedt hier jährlich an Heizkosten. Das soll sich ändern. Das Schloss gehört neben dem Rathaus in Ballenstedt und der Turnhalle in Rieder zu den kommunalen Gebäuden, deren energetische Sanierung ganz oben auf der Liste steht.