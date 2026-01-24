Landeskirche streicht Pfarrstellen 2026 wird für Ballenstedt ein Jahr des Abschieds - mit einem Jubiläum
Weil Pfarrstellen verringert werden, müssen sich Gemeinden im Kirchenkreis Ballenstedt neu aufstellen. Kreisoberpfarrer Theodor Hering spricht im Interview mit der MZ über notwendige Abschiede und ein Jubiläum, das Halt geben soll.
24.01.2026, 16:00
Ballenstedt/MZ. - Weniger Pfarrstellen, Abschied von gewohnten Traditionen und ein Jubiläum in Ballenstedt, das an Beständigkeit über Jahrhunderte hinweg erinnert, beschäftigen die evangelischen Christen im Kirchenkreis Ballenstedt im Jahr 2026. Kreisoberpfarrer Theodor Hering berichtet im MZ-Interview von den Hintergründen.