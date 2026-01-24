Landeskirche streicht Pfarrstellen 2026 wird für Ballenstedt ein Jahr des Abschieds - mit einem Jubiläum

Weil Pfarrstellen verringert werden, müssen sich Gemeinden im Kirchenkreis Ballenstedt neu aufstellen. Kreisoberpfarrer Theodor Hering spricht im Interview mit der MZ über notwendige Abschiede und ein Jubiläum, das Halt geben soll.