Weiter im Dauerlauf: 2025 war das Jahr der Insolvenzen und des Bauens. Im Jahresinterview spricht Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise über Gewesenes und Bevorstehendes.

2026 werden in Harzgerode große Bauprojekte fertig - doch über allem steht ein Wunsch

Das neue Hallenbad soll nach den Sommerferien eröffnet werden. Und 2026 wird in der Friederikenstraße auch ein richtiger Parkplatz gebaut.

Harzgerode/MZ. - Man könnte es kurz halten: 2025 – in der Stadt Harzgerode war es das Jahr der Insolvenzen und des Bauens. Während es auf den Baustellen voranging, haben die Pleiten die Menschen in der Einheitsgemeinde im Mark erschüttert. Und auch über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus „hat man den Eindruck, die Welt gerät aus den Fugen“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU). „Es gibt viele Sorgen, die begründet sind“, hält er fest. Aber nicht alle: „Manche Probleme werden medial konstruiert.“ Was bleibt, nach einem Jahr zwischen Freud, Leid und Hoffen, ist eine wertvolle Erkenntnis: „Trotz aller Probleme, die wir über den Tellerrand sehen und erleben: Diese kleine Stadt funktioniert ganz toll.“ Wem das zu verdanken ist, über Gewesenes und Bevorstehendes spricht Weise im MZ-Interview.