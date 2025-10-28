Auf dem Hagenberg in Gernrode entsteht ein ganz besonderer Hort: ein gemeinsames Herzensprojekt der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg und der Stadt Quedlinburg. Wann der Ort mit Platz für 140 Kinder, nachhaltiger Bauweise und viel Raum für Miteinander fertig sein soll.

Bauherr, Projektbeteiligte, Ortsvertreter und künftige Nutzer greifen gemeinsam zu den Spaten: Der Bau des neuen Hortes in Gernrode ist offiziell gestartet.

Gernrode/MZ. - Er soll „lebendig, inklusiv und liebevoll für alle Kinder und ihre Familien“ sein: der neue Hort, der jetzt am Schulcampus auf dem Hagenberg in Gernrode entsteht. Er ist, so Petra Graßhoff, Vereinsvorsitzende der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg, weiter, „ein gemeinsames Herzensprojekt der Lebenshilfe und der Stadt Quedlinburg“. Für das am Montag, 27. Oktober, der symbolische Spatenstich erfolgt ist.