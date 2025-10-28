Herzensprojekt im Harz startet endlich 140 Kinder – ein gemeinsames Dach: Neuer Hort entsteht in Gernrode
Auf dem Hagenberg in Gernrode entsteht ein ganz besonderer Hort: ein gemeinsames Herzensprojekt der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg und der Stadt Quedlinburg. Wann der Ort mit Platz für 140 Kinder, nachhaltiger Bauweise und viel Raum für Miteinander fertig sein soll.
28.10.2025, 15:00
Gernrode/MZ. - Er soll „lebendig, inklusiv und liebevoll für alle Kinder und ihre Familien“ sein: der neue Hort, der jetzt am Schulcampus auf dem Hagenberg in Gernrode entsteht. Er ist, so Petra Graßhoff, Vereinsvorsitzende der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg, weiter, „ein gemeinsames Herzensprojekt der Lebenshilfe und der Stadt Quedlinburg“. Für das am Montag, 27. Oktober, der symbolische Spatenstich erfolgt ist.