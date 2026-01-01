weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
In den Selketalinformationen in Falkenstein, Ballenstedt und Harzgerode sind jetzt einige Artikel aus dem Shop der immer noch geschlossenen Burg Falkenstein erhältlich.

01.01.2026, 14:45
Zu Ostern, so der Plan, soll die Burg Falkenstein wieder geöffnet sein.
Zu Ostern, so der Plan, soll die Burg Falkenstein wieder geöffnet sein. Foto: Susanne Thon

Falkenstein/Ballenstedt/Hargerode/MZ/tho. - Ausgewählte Souvenirs aus dem Shop der noch geschlossenen Burg Falkenstein bei Pansfelde sind jetzt in den Selketal-Informationen in der Stadt Falkenstein, in Ballenstedt und Harzgerode erhältlich. Eine kleine Auswahl ist auch im Gartenhaus Jerusel zu finden.