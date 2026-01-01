Eil:
Schließung der Burg Falkenstein 0-Euro-Scheine und Kalender: Informationen im Selketal bieten Artikel aus dem Burgshop an
In den Selketalinformationen in Falkenstein, Ballenstedt und Harzgerode sind jetzt einige Artikel aus dem Shop der immer noch geschlossenen Burg Falkenstein erhältlich.
Falkenstein/Ballenstedt/Hargerode/MZ/tho. - Ausgewählte Souvenirs aus dem Shop der noch geschlossenen Burg Falkenstein bei Pansfelde sind jetzt in den Selketal-Informationen in der Stadt Falkenstein, in Ballenstedt und Harzgerode erhältlich. Eine kleine Auswahl ist auch im Gartenhaus Jerusel zu finden.