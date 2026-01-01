In den Selketalinformationen in Falkenstein, Ballenstedt und Harzgerode sind jetzt einige Artikel aus dem Shop der immer noch geschlossenen Burg Falkenstein erhältlich.

0-Euro-Scheine und Kalender: Informationen im Selketal bieten Artikel aus dem Burgshop an

Zu Ostern, so der Plan, soll die Burg Falkenstein wieder geöffnet sein.

Falkenstein/Ballenstedt/Hargerode/MZ/tho. - Ausgewählte Souvenirs aus dem Shop der noch geschlossenen Burg Falkenstein bei Pansfelde sind jetzt in den Selketal-Informationen in der Stadt Falkenstein, in Ballenstedt und Harzgerode erhältlich. Eine kleine Auswahl ist auch im Gartenhaus Jerusel zu finden.