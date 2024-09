Naumburg. - Paul Riebel aus Löbitz hat die sechste Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der Kapitän des Kreisoberligisten Blau-Weiß Bad Kösen, der zurzeit allerdings an den Folgen einer Sprunggelenkverletzung laboriert, kam als Einziger der mehr als 350 Mitspieler auf 16 Punkte, obwohl er verpasst hatte, die Landesliga-Partie des SCN zu tippen. „Um 14.58 Uhr habe ich auf meinem Handy die Tippspiel-Erinnerung erhalten und dann auf die Schnelle zumindest die anderen Partien getippt“, so der 26-Jährige, der in der Verwaltung der Medizinischen Berufs-Akademie in Naumburg tätig ist.

Der Gewinner der Einzelwertung erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, freundlicherweise spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Paul Riebels Tipps:

SC Naumburg - Eintracht Emseloh 3:3/x:x

SV Zöschen - FC RSK Freyburg 1:2/3:2

BSC 99 Laucha - Romonta Stedten 1:1/1:1

GG Osterfeld - Freyburg II/Gleina 2:2/2:2

VSG Löbitz - SSC Weißenfels III 1:3/1:3

Baumersrodaer SV - LSG Goseck 12:0/2:0

BW Bad Kösen - Langendorf/WFV 3:1/3:1

SC Naumburg II - TSV Großkorbetha 0:8/0:4

Bad Bibra/Saubach - SV Kretzschau 3:1/2:1

SV Spora - FC ZWK Nebra 4:0/3:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Robin Schmidt (Sangerhausen) 64

2. Uwe Buffi (Steinbach) 61

3. Ralf Nebe (Freyburg) 60

4. Paul Riebel (Löbitz) 59

4. Stefanie Paloch (Laucha) 59

4. Jörg Baehr (Naumburg) 59

7. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 58

7. Kai Vollrath (Rastenberg) 58

7. Christian Schüler (Naumburg) 58

7. Alexander Saal (Burkersroda) 58

Bestes Team der Gesamtwertung bleibt „VfB Artern“ – das sind Robin und Steffen Schmidt aus Sangerhausen/Nebra – mit nunmehr 54,5 Punkten im Schnitt. (tok)