Bernd Pichotta, dessen Sohn in Naumburg lebt, holt sich die 50 Euro.

Wochensieg geht nach Bitterfeld-Wolfen, vier Punktgleiche an der Spitze

Bernd Pichotta, dessen Sohn Gerd in Naumburg lebt, hat die 50 Euro des Wochensiegers gewonnen.

Naumburg. - Bernd Pichotta aus Bitterfeld-Wolfen hat die dritte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 71-jährige Rentner, dessen Sohn Gerd in Naumburg lebt, kam als Einziger der rund 350 Tipper auf elf Punkte. „Die Spieltagsvorschauen in Ihrer Zeitung helfen mir sehr. Sonst würden meine Erfolgsaussichten lediglich bei drei Prozent liegen“, sagte Pichotta. Der Gewinner der Einzelwertung erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Bernd Pichottas Tipps:

SC Naumburg - Eintracht Lüttchendorf 3:3/3:3

BSC Laucha - SV Braunsbedra 1:1/4:2

VfB Oberröblingen - FC RSK Freyburg 3:2/2:2

VSG Löbitz - SG ZW Karsdorf 3:3/1:1

R’werben/M’werben - Freyburg II/Gleina 3:1/3:1

GG Osterfeld - FC ZWK Nebra II ausgefallen

Baumersrodaer SV - SV Mertendorf 1:3/0:0

BW Bad Kösen - TSV Großkorbetha 0:4/2:3

SC Naumburg II - SV Spora 1:3/1:3

Bad Bibra/Saubach - Herrengosserstedt 0:0/3:0

Stand der Gesamtwertung:

1. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 27

1. Sybille Körner (Bad Bibra) 27

1. Carsten Piontek (Naumburg) 27

1. Alexander Saal (Burkersroda) 27

5. Florian Schlegel (Punschrau) 26

5. Enrico Schieck (Tagewerben) 26

5. Maik Krähling (Naumburg) 26

5. Martin Schoder (Naumburg) 26

5. Robin Schmidt (Sangerhausen) 26

5. Florian Frenzel (Wangen) 26

Das beste Team der Gesamtwertung sind jetzt „Nappinsker“ (Sybille und Thomas Körner aus Bad Bibra) mit 23,0 Punkten im Schnitt. Der Sieger erhält am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)