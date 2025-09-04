weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Das durch eine Crowdfunding-Aktion auf den Weg gebrachte Weingut „Gurks Vinum“ baut auf Tradition, geht aber auch neue Wege. Junges Winzerpaar spricht über Uropas Vermächtnis, den Klimawandel und knallige Etiketten.

Von Uwe Köster Aktualisiert: 04.09.2025, 09:55
Sophie und Martin Gurks inmitten der Reben im Freyburger Schweigenberg. Das Winzerpaar erwartet Nachwuchs. Termin ist Ende Oktober.
Sophie und Martin Gurks inmitten der Reben im Freyburger Schweigenberg. Das Winzerpaar erwartet Nachwuchs. Termin ist Ende Oktober. (Foto: Torsten Biel)

Wer sind die prägenden Köpfe des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut? In der Rubrik „In Vino Veritas“ stellt unsere Zeitung diese seit der März-Ausgabe 2024 im Burgenlandjournal vor. Heute: Gurks Vinum. Sophie (30) und Martin (38) Gurks haben ihre Basis in Obermöllern (Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal) und betreiben auf vier Hektar Rebfläche Weinbau im Nebenerwerb.