EIL
Weinmacher von Saale und Unstrut Winzerpaar Sophie und Martin Gurks: „Unsere eigenen Weine trinken wir eher, wenn Besuch da ist“
Das durch eine Crowdfunding-Aktion auf den Weg gebrachte Weingut „Gurks Vinum“ baut auf Tradition, geht aber auch neue Wege. Junges Winzerpaar spricht über Uropas Vermächtnis, den Klimawandel und knallige Etiketten.
Aktualisiert: 04.09.2025, 09:55
Wer sind die prägenden Köpfe des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut? In der Rubrik „In Vino Veritas“ stellt unsere Zeitung diese seit der März-Ausgabe 2024 im Burgenlandjournal vor. Heute: Gurks Vinum. Sophie (30) und Martin (38) Gurks haben ihre Basis in Obermöllern (Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal) und betreiben auf vier Hektar Rebfläche Weinbau im Nebenerwerb.