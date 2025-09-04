Das durch eine Crowdfunding-Aktion auf den Weg gebrachte Weingut „Gurks Vinum“ baut auf Tradition, geht aber auch neue Wege. Junges Winzerpaar spricht über Uropas Vermächtnis, den Klimawandel und knallige Etiketten.

Winzerpaar Sophie und Martin Gurks: „Unsere eigenen Weine trinken wir eher, wenn Besuch da ist“

Sophie und Martin Gurks inmitten der Reben im Freyburger Schweigenberg. Das Winzerpaar erwartet Nachwuchs. Termin ist Ende Oktober.

Wer sind die prägenden Köpfe des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut? In der Rubrik „In Vino Veritas“ stellt unsere Zeitung diese seit der März-Ausgabe 2024 im Burgenlandjournal vor. Heute: Gurks Vinum. Sophie (30) und Martin (38) Gurks haben ihre Basis in Obermöllern (Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal) und betreiben auf vier Hektar Rebfläche Weinbau im Nebenerwerb.