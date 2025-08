Die Lage, in der Petra Wiegels Wein wächst, heißt Mons Omnium Sanctorum und ist eine der ältesten im Saale-Unstrut-Gebiet. Ein Vor-Ort-Gespräch über die Besonderheiten der Rebsorte Gutedel, Kröver Nacktarsch und Isabel Allende.

Weinmacher an Saale und Unstrut

Wer sind die prägenden Köpfe des Weinanbaugebietes Saale-Unstrut? In der Rubrik „In Vino Veritas“ stellt unsere Zeitung diese seit der März-Ausgabe 2024 im Burgenlandjournal vor. Heute: Petra Wiegel aus Naumburg. Sie bewirtschaftet seit 2014 insgesamt 950 Rebstöcke, ausschließlich Weißen und Roten Gutedel. Die Lage heißt Mons Omnium Sanctorum, eine der ältesten Weinlagen an Saale-Unstrut. Ausgebaut werden die Weine im Weingut Johannes Beyer in Dorndorf.