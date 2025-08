Merseburg/MZ. - „Ich war neulich noch in Merseburg-Süd und hab’ an Ekkis Haus einen Krankenwagen gesehen. Da dachte ich, ich muss ihn demnächst unbedingt mal besuchen, wenn ich wieder da bin“, erzählte jemand der MZ. Dafür ist es jetzt jedoch zu spät. Eckhard Pietzak, den viele aus der Merseburger Musikszene kennen, ist tot. Er starb am 27. Juli mit 76 Jahren. Doch selten haben sich so viele Menschen gemeldet, die meinten, es sei wichtig, an ihn zu erinnern.

