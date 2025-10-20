Von Reise nach Holland zurück Wieso in Zeuchfeld nun endlich die Hochzeitsglocken läuten können
465 Kilogramm schwerer Schatz aus Bronze stammt aus dem Jahr 1400 herum. Leader-Förderung ermöglicht im Gotteshaus des Freyburger Ortsteils Erneuerung von Glockenstuhl und Läutwerk.
Aktualisiert: 20.10.2025, 17:28
Zeuchfeld - Für die alteingesessenen Zeuchfelder war es, als kämen Weihnachten und Ostern zusammen: Die mittlere von drei Glocken ihrer Dorfkirche, die sogenannte Hochzeitsglocke, die zu besonderen Anlässen wie eben Trauungen läutete, ist endlich wieder in das Gotteshaus zurückgekehrt.