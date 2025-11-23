Sogar Oberschenkelhalsbruch kann ihn nicht stoppen „Wie Kapitän auf einem Schiff“: Wie 77-jähriger Löbitzer selbst aus dem Krankenhaus die Strippen zieht
Dieter Glotz engagiert sich seit viereinhalb Jahrzehnten durchsetzungsstark und mit natürlicher Autorität für das Gemeinschaftsleben in Löbitz. Pfingstfest und Kulturhaus sind seine Herzensanliegen.
23.11.2025, 17:12
Löbitz - Da hat er sich nun endlich von einem im August erlittenen Oberschenkelhalsbruch erholt, da spielen seine – schon seit Jahren lädierten – Knie nicht mehr mit: Für einen rastlosen Mann wie Dieter Glotz kommt so etwas der „Höchststrafe“ gleich.