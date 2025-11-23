Dieter Glotz engagiert sich seit viereinhalb Jahrzehnten durchsetzungsstark und mit natürlicher Autorität für das Gemeinschaftsleben in Löbitz. Pfingstfest und Kulturhaus sind seine Herzensanliegen.

„Wie Kapitän auf einem Schiff“: Wie 77-jähriger Löbitzer selbst aus dem Krankenhaus die Strippen zieht

Sogar Oberschenkelhalsbruch kann ihn nicht stoppen

Nimmermüder „Macher“: Der Löbitzer Dieter Glotz, hier im Garten seines Grundstücks, begeht am kommenden Dienstag seinen 78. Geburtstag.

Löbitz - Da hat er sich nun endlich von einem im August erlittenen Oberschenkelhalsbruch erholt, da spielen seine – schon seit Jahren lädierten – Knie nicht mehr mit: Für einen rastlosen Mann wie Dieter Glotz kommt so etwas der „Höchststrafe“ gleich.