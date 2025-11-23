Dessau/MZ. - Im Dessauer Ortsteil Waldersee ist am Sonntag, 23. November, ein Schuppen ausgebrannt. Das hat die Berufsfeuerwehr mitgeteilt.

Die Kameraden waren 14.35 Uhr in die Horstdorfer Straße alarmiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein drei mal drei Meter großer Schuppen im Vollbrand. Das Feuer wurde mit zwei Trupps bekämpft, die unter Atemschutz und mit je einem Strahlrohr vorgingen. Der Schuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Den Schaden schätzte die Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau und die Freiwillige Feuerwehr Dessau-Waldersee mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften. Die Brandursache ist noch unklar.