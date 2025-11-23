HCB-Frauen bezwingen Markranstädt deutlich und verdrängen die Sächsinnen wieder von Platz eins. Burgenland-Männer kehren in die Erfolgsspur zurück.

Olivia Herrmann steuerte in Plotha fünf Treffer zum Heimsieg der HCB-Frauen gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Markranstädt bei.

Plotha/Bad Blankenburg. - Mit einer souveränen Vorstellung haben die Regionalliga-Frauen des HC Burgenland das Topspiel der Staffel Mitte gegen den bisherigen Tabellenführer SC Markranstädt für sich entschieden. Das Team von Trainer Christian Hübner setzte sich am Samstagabend in Plotha verdient mit 38:32 durch und verdrängte damit die Gäste aus dem Leipziger Speckgürtel wieder von der Spitze. Den ersten Platz müssen sich die Burgenländerinnen jedoch mit dem punktgleichen Görlitzer HC teilen.