Bei sehr winterlichen Temperaturen bezwingt der VfB Sangerhausen schwache Thalheimer. Kevin Schäffner glänzt mit einem Doppelpack. Emseloh muss wetterbedingt aussetzen.

Der VfB Sangerhausen holt dank Doppelpack von Kevin Schäffner einen Pflichtsieg gegen SG Rot-Weiß Thalheim

Kapitän Patrick Olbricht (weiß, Mitte) organisierte seine Abwehr sehr gut. Der Lohn war ein verdienter Sieg der Sangerhäuser.

sangerhausen/mz. - Immerhin 60 Zuschauer haben sich am Freitagabend offiziell in den Gefrierschrank namens Friesenstadion zu Sangerhausen getraut. Denn bei rund minus vier Grad wurde Fußballschauen für den ein oder anderen zu einem ganz besonderen Erlebnis.