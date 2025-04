Edel geackert: Angehende Hotelfachfrau Lea Paulo aus Freyburger Weinberghotel wird bei Landesjugendmeisterschaft der Dehoga im „Gasthaus zur Henne“ in Naumburg Praxisbeste und Gesamtzweite.

Freyburg - Wenn man es nicht wüsste, würde man wahrscheinlich nicht darauf kommen: Nein, Lea Paulo ist keine junge, gleichwohl schon gestandene Hotelfachfrau – sie befindet sich vielmehr noch mittendrin in der Ausbildung für diesen Beruf. Doch das gleichermaßen charmante wie formvollendet-korrekte Auftreten, mit dem sie den Berichterstatter dieser Zeitung im Weinberghotel „Edelacker“ in Freyburg in Empfang nimmt, legt sozusagen direkt die Spur zum Anlass unseres Gesprächs.