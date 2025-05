Handball-Abstiegsrelegation Wie einst im Europapokal: Rettet den HCB die Auswärtstorregel?

Die Handballer des HC Burgenland wollen in der 3. Liga bleiben. Dazu müssen sie am Sonntag in Plotha ein Remis gegen Plauen-Oberlosa holen. Auch eine knappe Niederlage könnte reichen.