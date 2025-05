Zeitz/MZ. - In weniger als einer Woche ist Männertag, auch Vatertag oder Christi Himmelfahrt genannt. Der Ursprung des Männertags lässt sich nicht genau bestimmen. Vermutet wird, dass sich verschiedene Traditionen miteinander vermischt haben. So geht man davon aus, dass die feuchtfröhlichen „Herrenpartien“ eine Verbindung zu den Riten des christlichen Feiertags der Kirche haben. Seit dem vierten Jahrhundert feiern Christen an Himmelfahrt die „Aufhebung“ Jesu in den Himmel. Später zogen die Gläubigen an diesem Tag um die Felder und baten um eine gute Ernte. Schon damals wurde dieser Tag mit einigen „Umdrehungen“ begangen. Im 19. Jahrhundert ist der christliche Ursprung zunehmend in den Hintergrund gerückt. Die ersten „Herrentouren“ kamen in Mode, wobei Frauen nicht mit dabei waren. Heute entwickelt sich der Tag immer mehr zum Familientag. Manchmal ziehen Vater, Mutter, Kind gemeinsam los, um den Tag in Familie zu genießen.

