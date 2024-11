Nach dem Ausfall von Strahinja Vucetic suchen die Burgenländer eine Alternative für den Serben auf dessen Position im Rückraum. Am Samstagabend ist TuS Vinnhorst im Naumburger Euroville zu Gast.

Naumburg. - „Bisher sind wir – abgesehen natürlich von Laurenz Kröbers Kreuzbandriss – ohne größere Verletzungen durch die Saison gekommen. Nun hat es leider Strahinja Vucetic erwischt. Wir können ihn nicht eins zu eins ersetzen, werden aber versuchen, geeignete Lösungen zu finden.“ Fabian Kunze, Trainer der Drittliga-Handballer des HC Burgenland, hat für die restlichen fünf Partien in diesem Kalenderjahr, in denen der serbische Linkshänder wegen einer Fußverletzung ausfallen wird, zwei Ansätze für den Kompensations-Versuch. Der Naheliegendere ist der Tscheche Vojta Kozubik, der auf der Position im rechten Rückraum schon seine Einsatzzeiten in diesem Spieljahr bekommen hat. Plan B ist, dort einen Rechtshänder zu bringen.