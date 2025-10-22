Anlässlich des großen Jubiläums 800 Jahre Freyburger Stadtkirche St. Marien widmet sich das Museum von Schloss Neuenburg in einer Kabinettausstellung im Weinmuseum dem Gotteshaus. Welche Stücke von früheren Bauten berichten, die es so nicht mehr gibt.

Wenn kleine Dom-Schwester erzählt - Spannende Exponate widmen sich Freyburger Stadtkirche

Die beiden Museumsmitarbeiterinnen Mandy Wignanek (l.) und Ellen Keindorff mit der Reproduktion eines Altarflügels eines unbekannten Meisters aus dem 15. Jahrhundert, der die älteste Stadtansicht Freyburgs zeigt.

Freyburg - Da hocken sie auf dem Sims der Säule in ihrer körperlichen Drallheit und schauen auf die Besucher des Weinmuseums auf Schloss Neuenburg herab. Putten aus Lindenholz, im 17. Jahrhundert entstanden, zählen zu den Stücken einer neuen Kabinettausstellung. Das große Jubiläum 800 Jahre Freyburger Stadtkirche St. Marien bietet dem Museumsteam Anlass für diese Schau.