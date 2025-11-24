Advent in Naumburg Nicht günstig, aber seinen Preis wert? Das kostet Naumburgs Weihnachtsmarkt!
Kaum eröffnet, schon gut frequentiert: An rund 20 Ständen ist auf Naumburgs Weihnachtsmarkt die Auswahl groß. Was eine Familie für einen Besuch zahlen muss - Tageblatt/MZ macht die Rechnung auf.
Aktualisiert: 25.11.2025, 07:48
Naumburg. - Es dauerte am Montagvormittag nicht allzu lange: Kurz nach Eröffnung des Weihnachtsmarktes um 10 Uhr kamen schon die ersten Neugierigen und warfen einen Blick auf die Stände und Angebote; mancher griff auch kurzerhand zum Glühwein.