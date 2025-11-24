weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Naumburgs Weihnachtsmarkt – was Familien für Glühwein, Bratwurst und Eisbahn zahlen

Advent in Naumburg Nicht günstig, aber seinen Preis wert? Das kostet Naumburgs Weihnachtsmarkt!

Kaum eröffnet, schon gut frequentiert: An rund 20 Ständen ist auf Naumburgs Weihnachtsmarkt die Auswahl groß. Was eine Familie für einen Besuch zahlen muss - Tageblatt/MZ macht die Rechnung auf.

Von Michael Heise Aktualisiert: 25.11.2025, 07:48
Hinein in Naumburgs gute Stube: der Weihnachtsmarkt ist geöffnet. Doch mit wie viel Geld muss eine Familie bei einem Besuch planen?
Hinein in Naumburgs gute Stube: der Weihnachtsmarkt ist geöffnet. Doch mit wie viel Geld muss eine Familie bei einem Besuch planen? (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Es dauerte am Montagvormittag nicht allzu lange: Kurz nach Eröffnung des Weihnachtsmarktes um 10 Uhr kamen schon die ersten Neugierigen und warfen einen Blick auf die Stände und Angebote; mancher griff auch kurzerhand zum Glühwein.