Warum die Spritpreise in Weißenfels und Umland teurer sind als an westdeutschen Tankstellen und wie man hierzulande trotzdem beim Kraftstoff sparen kann.

Von Lena Winkler 25.11.2025, 09:30
Spritpreise können je nach Region und Tageszeit deutlich variieren. Symbolfoto: Uwe Lein

Weißenfels/MZ. - Viele Menschen sitzen tagtäglich im Auto und da kann vor allem der Sprit ordentlich zu Buche schlagen. Sind die Benzinpreise in den vergangenen Jahren fast kontinuierlich angestiegen, so heißt es mittlerweile auch immer wieder, dass das Tanken in Ostdeutschland teurer sei als im Westen. Aber stimmt das wirklich? Die MZ hat dafür eine Woche lang die Spritpreise in Weißenfels, Hohenmölsen und Teuchern mit den Preisen in den jeweiligen westdeutschen Partnerstädten verglichen. Die Ergebnisse im Überblick: