Jutta und Siegfried Zippließ aus Bad Kösen feiern 60 Jahre Liebe und gemeinsamen Lebensweg, auf den sie stolz zurückblicken.

Was heute die besonderen Momente für Jubelpaar aus Bad Kösen sind

Bad Kösen/BE/TRA. - Ein ganz besonderer Anlass führte die Familie von Jutta und Siegfried Zippließ kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal zusammen: Das Ehepaar aus Bad Kösen konnte am vorletzten Tag des vergangenen Jahres sein diamantenes Ehejubiläum feiern. Neben Kindern, Enkeln und Urenkeln gratulierte auch Ortsbürgermeister Holger Fritzsche persönlich und überbrachte die Glückwünsche der Stadt Bad Kösen sowie jene im Namen des Naumburger OB Armin Müller.