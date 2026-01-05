Der Harzklub kämpft gegen den Mitgliederschwund. Während sich etliche Zweigvereine mit Überalterung konfrontiert sehen, finden beispielsweise Bad Suderode, Blankenburg und Friedrichsbrunn über neue Angebote auch neue Mitglieder.

Wandern liegt im Trend. Der Harzklub entwickelt neue Angebote, um der Überalterung seiner Zweigvereine etwas entgegenzusetzen.

Landkreis Harz/MZ. - Wandern boomt, sagt die Techniker Krankenkasse und beruft sich auf Daten des Deutschen Alpenvereins: Demnach gehen rund 39 Millionen Menschen in Deutschland ab 14 Jahren regelmäßig wandern, fast jeder dritte von ihnen ist jünger als 40. Aber gilt das auch für das Wandern im Verein? Für den Harzklub etwa sind die Zeiten nicht einfach, Mitgliederschwund und Überalterung sind vielerorts ein Thema. Dennoch schafft es der mehr seit 140 Jahren bestehende Verein, neue Mitglieder zu gewinnen.